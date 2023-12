Reprodução/ Globo Susana Vieira rebate taróloga e celebra renovação de contrato na Globo

Neste sábado (30), Susana Vieira esteve no "É De Casa" e participou de uma conversa com uma tárologa sobre o ano de 2024. Após a cartomante afirmar que a atriz estará em uma época de fechar ciclos, a artista fez questão de deixar claro que não sairá da Globo e festejou a recontratação. A emissora vem finalizando contratos com veteranos e disponibilizando a opção de contrato por obra. Um exemplo é Glória Pires.



A taróloga tirou uma carta para as pessoas do signo de leão, como Susana Vieira, em 2024. Ela afirmou que a carta era boa e explicou que ela significa “encerrar os ciclos muito bem, sem dor”.

Susana, então, interrompeu a cartomante e disse: “Mas eu tô na Globo viu gente. Renovei contrato!”. A taróloga, logo, explicou que a renovação de ciclos também era abrangida pela carta.



