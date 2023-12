Kayky Brito e Bruno De Luca

No início de setembro, o ator Kayky Brito foi atropelado após ser atingido por um carro de aplicativo. Quem estava com ele na ocasião do acidente era o apresentador Bruno De Lucas, que saiu do local sem averiguar a situação do amigo. Kayky ficou quase um mês internado e passou por diversas cirurgias. Com a repercussão do caso, o Ministério Público denunciou De Luca por omissão de socorro e a Justiça aceitou o pedido.