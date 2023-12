Reprodução/Globo - 13.12.2023 Beijo de Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) em 'Terra e Paixão'





O beijo entre Kelvin e Ramiro em "Terra e Paixão" segue repercutindo nas redes sociais. Vídeos dos bastidores da cena circularam entre os fãs do casal "Kelmiro" e mostraram as reações dos atores com o momento. Em um dos conteúdos, Diego Martins elogiou o beijo de Amaury Lorenzo e fez um pedido para o autor da novela, Walcyr Carrasco.







"Eu beijo bem?", questionou Amaury em um vídeo para o "gshow". "Cara, beija sim! Beija sim! Walcyr, bota mais", respondeu Diego, levando o colega e a equipe do estúdio às risadas. Nas redes sociais, o ator ainda contou que os dois deram um beijo de língua nas gravações.

Antes do diálogo descontraído, os atores se emocionaram ao falar da importância do beijo entre os personagens. "Preciso agradecer essa equipe e o público maravilhoso que acompanha a gente. Uma expectativa para um beijo!", afirmou o intérprete de Ramiro.

"Preciso falar da minha realidade. Já enterrei amigos que foram assassinados simplesmente por conta dessa única cena. É muito importante para mim, porque a gente precisa mudar um pouco esse país. A partir de lugares como esse, cenas como essa, começamos a fazer pequenas revoluções", completou.

Emocionado, Martins também fez um relato pessoal: "Para além de ator, essa é a minha vida e luta, é quem eu sou desde sempre. Por muito menos que isso aqui, a minha família e eu, fomos até processados quando eu era mais jovem. Quando comecei a me entender como jovem homossexual, tinha um namorado e demos um selinho na porta do prédio. Isso foi um alvoroço e me senti tão culpado por só amar".

"Fui processado e perdi o processo. E hoje estou aqui, em rede nacional, mostrando que isso é amor, com uma equipe maravilhosa que está construindo Kelvin e Ramiro com a gente, desde o início", concluiu.

