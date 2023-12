Reprodução/Instagram - 13.12.2023 Ivete Sangalo se irritou com produção do TikTok Awards





Ivete Sangalo se irritou com a produção do "TikTok Awards" durante a exibição ao vivo do evento, nesta terça-feira (12). A cantora chamou Xuxa ao palco da premiação para receber uma homenagem e gritou um pedido após notar que o som do local estava alto.





Sangalo abraçou a homenageada e disse amar a artista. "Oi, gente, boa noite. Deixa eu tentar falar um pouco para vocês", afirmou Xuxa após a introdução. Ao perceber que as músicas da convidada continuavam tocando com som alto, Ivete gritou: "Abaixa o áudio".

Após o pedido da cantora, a produção cortou o áudio e Xuxa seguiu discursando sem uma trilha sonora ao fundo. Veja abaixo o momento:

Xuxa é a homenageada da noite, mas não consegue falar por causa do áudio da música estar muito alto, Ivete Sangalo se desentende com a produção e grita: "ABAIXA O ÁUDIO".







Este não foi o único problema da produção envolvendo o som no evento. Iza subiu ao palco com L7nnon para uma apresentação de "Fiu Fiu" e enfrentou diversas falhas técnicas enquanto cantava.

Microfone da IZA falha diversas vezes na premiação do TikTok Awards e irrita a cantora durante performance.





