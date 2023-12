Shay entra na briga

Tonzão continuou defendendo a presença polêmica de Lily na reta final do jogo e passou a brigar com outro integrante do Paiol, Shayan. Chagas afirmou que a peoa não foi falsa com os aliados, diferente da postura do iraniano com Lucas Souza. O peão apontou que os dois eram amigos fora do reality, mas Shay prejudicou o influenciador no reality. Os dois discutiram e trocaram ofensas. Nobre ainda chamou o ex-Casamento às Cegas de "covarde".