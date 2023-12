Reprodução/Globo - 24.10.2023 Diego Martins e Amaury Lorenzo vivem Kelvin e Ramiro em 'Terra e Paixão'





Ramiro vai responder ao pedido de casamento de Kelvin no capítulo desta terça-feira (12), em "Terra e Paixão". O episódio será marcado por uma troca de declarações amorosas e promete emocionar os fãs do casal, interpretado por Amaury Lorenzo e Diego Martins.





Após lutar contra os sentimentos ao longo da novela, Ramiro vai assumir a paixão em uma conversa sozinho com o companheiro no quarto. Kevinho sugere que ambos poderiam se casar e o capanga inicialmente se esquiva, mas logo se emociona com uma declaração do amado.

“O quê que é certo, Ramiro? Matar, mandar matar, esconder corpo? Viver no meio dessa selvageria toda? Eu não quero isso para mim. Não quero isso para gente. Vou te perder para sempre. Mas eu me recuso a ser viúva de marido que nunca tive. Te amo e tudo o que mais quero é que a gente consiga viver esse amor longe da violência de Nova Primavera", afirma Kelvin.

Ramiro explica que não pode viver longe de Nova Primavera, por lá ser o "lugar" dele, e Kevinho tenta aconselhar o companheiro, ressaltando que ele é explorado por Antonio La Selva (Tony Ramos). Os dois se emocionam antes da resposta ao pedido de casamento.

