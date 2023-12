Numanice

Quem também continuou fazendo sucesso com um show personalizado foi Ludmilla, que viajou pelo Brasil com diversas apresentações do Numanice. Em julho, a cantora fez uma performance ainda mais especial no Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, e cantou para mais de 70 mil pessoas. O show foi marcado por uma ação bem-sucedida de doação de sangue entre os fãs.