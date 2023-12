Reprodução/Globo - 01.12.2023 Renan Zonta no The Voice Brasil em 2016 e em 2023





Renan Zonta participou das audições às cegas do "The Voice Brasil" nesta quinta-feira (30). Esta não foi a primeira vez que o cantor subiu ao palco do reality musical, já que o curitibano competiu na edição de 2021. Além de conseguir virar as cadeiras novamente, ele voltou à temporada final do programa com 50 kg a menos.





Em conversa com Fátima Bernardes antes da apresentação, Renan disse que entrou no reality há sete anos como "cantor de barzinho" e que se transformou em "artista" após a competição. O cantor ainda reconheceu que a perda de peso também afetou o trabalho artístico dele.

"[Impactou] muito. A minha voz rejuvenesceu. Me sinto melhor, minha autoestima mudou, meu relacionamento é melhor com as pessoas. Me entendo mais como pessoa, hoje", declarou. Em 2016, Zonta cantou "Highway to Hell", virou as quatro cadeiras dos jurados e optou por ficar no time de Claudia Leitte.

Já neste ano, ele apresentou "Kiwi", música de Harry Styles, e também foi disputado por todos os jurados. Na temporada final da atração, ele compete no time de Michel Teló. Veja abaixo as duas apresentações do cantor no reality:

#TheVoiceReencontro Highway to Hell nesta quarta-feira 🤘. Muito rock'n'roll pra reviver com Renan Zonta depois do Conversa com Bial pic.twitter.com/2f11woqmP7 — The Voice Brasil (@TheVoiceBrasil) September 13, 2017





Então tem gente de volta na área? 👀Renan Zonta, que participou da 5ª temporada, impressionou os técnicos nessa apresentação de "Kiwi" de @Harry_Styles ! 🤩 #TheVoiceBrasil pic.twitter.com/ssTaJjCO7F — The Voice Brasil (@TheVoiceBrasil) December 1, 2023





