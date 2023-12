Reprodução / Instagram Fafá de Belém vira todas as cadeiras do The Voice Brasil: ‘Pânico’

Durante mais uma rodada das audições às cegas da última temporada de The Voice Brasil, os jurados foram surpreendidos por uma voz muito conhecida pelos brasileiros. Nessa parte do programa, o júri fica de costas para o palco e só vira se gostar da voz do cantor, que dessa vez era Fafá de Belém.

A cantora, que foi júri da segunda temporada do The Voice+, com participantes mais velho que 60 anos, voltou para o reality show ao fazer uma participação especial cantando “De Quem É A Culpa?”, de Marília Mendonça.

“Que nervoso, que nervoso! Pânico total, eu fico muito nervosa quando venho em programa de televisão. Há 50 anos faço isso, mas fico nervosa, fico angustiada. Acho que nada vai dar certo, que vou cair, como já caí algumas vezes. Hoje eu valorizo ainda mais cada voz que vem aqui. Porque a garganta seca, a boca treme”, revelou. Apesar do nervosismo, Fafá fez com que todos os jurados virassem a cadeira.

Lulu Santos aproveitou a oportunidade para elogiar a amiga: “É uma carreira de 50 anos, não são 50 dias. É meio século, e meio século de integridade, acima de tudo. Que a gente está de frente de uma das artistas mais íntegras e genuínas que a gente tem.”

Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente