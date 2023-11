Reprodução/Globo - 15.11.2023 Luiza Zveiter tirou roupa em cobertura ao vivo na Globo





O "Encontro com Patrícia Poeta" fez uma cobertura das altas temperaturas nesta quarta-feira (15) e contou com reações inusitadas dos repórteres ao vivo na Globo. Cauê Fabiano pulou em uma piscina de São Paulo, enquanto Luiza Zveiter tirou a roupa para mostrar um biquíni de fita isolante que colocou no Rio de Janeiro.





Cauê estava em uma psicina pública no bairro Jardim Celeste, na Zona Oeste da capital paulista, e foi recebido na água com muita empolgação do público que curtiam o local no feriado da Proclamação da República. Já Luiza fez a cobertura no Piscinão de Ramos, onde conversou com mulheres que aplicavam o biquíni de fita na área.

"É moda aqui já há alguns verões e não sai de moda, cada dia aumenta o número de pessoas que trabalham fazendo a tal da marquinha", explicou, antes de conversar com as profissionais responsáveis pela aplicação. "Patrícia, você acha que eu não ia fazer?", adicionou após o bate-papo, levando a apresentadora às risadas.

"Estou vendo essa alcinha de baixo. Garota! Gran finale", disse Poeta, enquanto Zveiter tirava a regata que usava para mostrar o biquíni. "Olha só a estampa, é prateado. Agora vou me jogar no psicinão", reagiu a repórter. "Depois da Luiza, fica até difícil voltar para o eixo. Faz a marquinha e representa", adicionou Valéria Almeida, rindo da situação nos estúdios da Globo.

Confira abaixo registros dos momentos no programa matinal:

Reprodução/Globo - 15.11.2023 Luiza Zveiter tirou roupa na Globo para mostrar biquíni de fita





Reprodução/Globo - 15.11.2023 Cauê Fabiano pulou em piscina em cobertura ao vivo na Globo





