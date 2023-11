Reprodução - Instagram - 15.11.2023 Kelly Key exibe treino





O feriado está rolando, mas Kelly Key já "pagou o treino" na manhã desta quarta-feira (15). A cantora, que marcou época no início dos anos 2000, roubou a cena nas redes sociais, no início da manhã, ao exibir um registro da ida à academia.







De top vermelho e saia branca, Kelly Key recebeu diversos elogios dos fãs, que ficaram impressionados com as pernas torneadas da artista. "Poxa, que coxa", foi o "meme" mais usado nos comentários. "Kelly Key você é um encanto de mulher, parabéns", elogiou outro fã.

O abdômen trincado de Kelly Key, de 40 anos, também recebeu elogios. "Que barriga", comentou uma internauta. "Me inspirando", entregou outra.





Kelly Key costuma compartilhar a rotina de treinos com os fãs. Recentemente, a cantora comemorou a evolução no "padel". "Recentemente, mergulhei no apaixonante mundo do padel, um esporte vibrante que tem sido uma metáfora perfeita para as lições que prezo na minha jornada: superação, determinação, disciplina e constante evolução!", disse.