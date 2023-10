Cristina Mortágua

Recentemente, Cristina Mortágua, modelo que marcou época na década de 90, surpreendeu ao pedir ajuda financeira nas redes sociais. A ex-modelo explicou que a situação está insustentável: "Está me adoecendo. Eu não tenho onde morar, só na casa do tio Nelson, mas se ele não puder me receber, vou para um abrigo, mas preciso levar o Pito (cachorro) comigo. Me ajude".