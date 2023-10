Reprodução/Globo/Instagram - 11.10.2023 Ator mirim Theo Matos contracena com Lília Cabral em 'Fuzuê', novela da Globo





Theo Matos diz com muita empolgação o que mais gosta de fazer durante o trabalho na Globo: gravar, comer e falar com as pessoas. Aos 6 anos, o ator mirim faz jus ao citar a parte das conversas na lista de coisas favoritas, já que conquistou uma fama de “queridinho” desde quando entrou na emissora há um ano, vivendo Cirino, em “Mar do Sertão”.

Lília Cabral, Lázaro Ramos, Ary Fontoura, Edson Celulari e mais atores consagrados aparecem entre os nomes citados por Theo, ao relembrar os bate-papos nos corredores dos estúdios no Rio de Janeiro. Em entrevista ao iG Gente, o intérprete de Bernardo em “Fuzuê” conta como são os momentos entre as gravações e a relação com os artistas, que já demonstraram muito carinho e encanto com o garoto.





“Eles são muito queridos e me recebem muito bem. Sempre me dão oi e conversam. Sempre querem pegar no colo, me amassar, me apertar e me pôr em um potinho”, afirma. Fernanda Matos, mãe do ator mirim, relata o choque ao ver o filho contracenando com grandes figuras da atuação e mantendo a educação enquanto constrói a fama.





“É surreal. Muito louco, na verdade. Meu Deus, pensar que eu cresci vendo essas pessoas que hoje contracenam com ele e têm esse carinho por ele. Graças a Deus que ele é um menino muito educado, sabe o lugar dele e o jeito de tratar as pessoas, você não vê ele fazendo bagunça. Então é muito legal quando as pessoas vêm para mim e falam que ele é incrível”, aponta.

Fernanda expõe como Theo não tem “noção” da fama de celebridades que conhece na Globo. “Encontramos a Susana Vieira e ela falou: ‘Quem é essa criança tão linda?’. Ele não tem a noção que a gente tem, então fala para mim: ‘Mãe, essa pessoa é famosa’. Ontem ele estava no colo do Lázaro Ramos e viu o Alexandre Borges [...]. Ele saiu e olhou para mim, já sei que estava me perguntando se é famoso”, compartilha.

O ator brinca com a reação da mãe ao conhecer algumas celebridades, como Xuxa. “A mãe tremia. Passava uma hora e ela ainda estava assim [tremendo], mexendo mais ainda. Quando o moço falou que ia dar para ver ela [Xuxa], ela já começou a ficar assim [tremendo]. Estava tremendo no banco [do cinema], quando ela começou a ver a Xuxa”, revela.





“Nunca tremi com ninguém sabe, mas hora que vi ela, meu Jesus, pensei que eu ia desmaiar mesmo. Porque era o meu grande sonho ver ela e eu não esperava. E aí quando eu vi foi muito emocionante”, explica Fernanda. A mãe elenca Lília Cabral como a pessoa que o filho tem mais intimidade nos bastidores, já que Bernardo aparece principalmente com a avó Bebel em “Fuzuê”.

“Ela foi um presente. Aquilo que todo mundo vê no ar, é como os dois são. Ela é muito amorosa, é muito legal estar com ela nessa novela. E era uma preocupação, porque sabia que ele iria contracenar mais com ela. Como a gente não conhece, não sabemos o que vem. Mas o negócio está fluindo e ela gosta dele. Convidou para assistir à pré-estreia do filme dela, assistiu sentada do lado dele. Não tem preço, ver esse carinho”, analisa.





Lilia também já brincou com a família de Matos após viralizar com uma cena de dança com Theo na novela. “A Fernanda Rodrigues falou para ele: ‘Como assim Theo? Eu me mato encenando e fazendo cena, você vai lá, dança com a Lília e o negócio explode’. A Lília respondeu: ‘Agora só quero meu Instagram com o Theo, porque tem três milhões de visualizações no vídeo’. É muito gostoso, essa alegria”, relembra.





Entre outros integrantes da família na ficção, Felipe Simas vive o pai Heitor, mas na vida real aparece como um “grande amigo” de Theo. “Eles dançam juntos. O Felipe ensina as coisas para ele, porque tem filhos. Então ele já vem, pega no colo, pergunta. Leva muito a sério e conversa”, explica Fernanda.

Theo tem poucas cenas com Preciosa, mãe de Bernardo, interpretada por Marina Ruy Barbosa, mas diz já ter uma imagem da atriz no set de filmagens. “Ela é muito concentrada nos textos dela. Já chega olhando os textos”, avalia o ator. “A Marina a gente contracena muito pouco, então quando ela chega já é hora da cena. Não tem muito contato, mas ela também é sempre muito atenciosa e educada”, complementa a mãe.

Theo ainda enche de elogios outros colegas de “Fuzuê”, quem ele diz ser “atores de verdade”: Nicolas Prattes, o Miguel, e Ruan Aguiar, o Merreca. Lázaro Ramos não divide cenas com o ator mirim, mas já gravou um filme com ele e faz questão de expressar o carinho especial pelo garoto nos bastidores de “Elas Por Elas”. “Ele é apaixonado [por Lázaro], ama ele. A gente vai lá ver todos os dias quando chega e ele também vai procurar o Theo. É um amigão nosso”, explica.





Fernanda Matos explica que o filho tem muita facilidade em decorar textos e impressiona os adultos com quem trabalha, além de expressar a felicidade com o trabalho desde “Mar do Sertão”.

"No primeiro dia de gravação, tinha uma preocupação, porque você assina um contrato de oito meses para uma pessoa que nunca fez isso e entrou no estúdio. Falava com meu marido: ‘Como vamos fazer para passar esses meses e a criança falar que não gostou?’ Quando ele falou que foi o dia mais feliz da vida dele, comecei a chorar na Globo", recorda.

Questionado se quer seguir na profissão no futuro, Theo negou, mas entregou planos que surpreenderam a mãe: “Não, vou parar [de atuar no futuro]. Quando eu estiver na metade, bem famoso, vou ser cientista”. Fernanda ressalta como respeita o desejo do filho, algo que nota diferença na reação de outras mães de atores mirins na televisão.

“Penso que a gente não é nada, a gente está. Tenho 43 anos e faz um ano que estou assim. Na vida não tem desespero com nada, está tudo certo, tudo está onde tem que estar e no tempo que tem que estar. Não foi uma coisa que sonhei a vida inteira. E isso me faz sentir muito, porque vejo que tem mães que, nossa, só falta enfiar a criança dentro do cano da TV e não entendem que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer. É muito mais do que isso, o valor é o outro, a felicidade dele”, conclui.



+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: