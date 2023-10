Créditos: Stella Carvalho - 10.10.2023 Sophie Charlotte como Gal Costa em 'Meu Nome é Gal'

“Meu Nome é Gal” começou a ser idealizado há seis anos e surgiu de uma vontade de Gal Costa. A cantora acompanhou a produção do filme, mas optou por não assistir às cenas, por querer ser surpreendida com o resultado em uma sala de cinema. A artista não conseguiu realizar o desejo, já que morreu meses após o fim das gravações, em novembro de 2022, aos 77 anos.



Como uma forma de ampliar a homenagem ao ícone da MPB, as diretoras realizaram algumas mudanças na edição do longa após a morte da artista. Ao iG Gente, Lô Politi e Dandara Ferreira relatam que decidiram adicionar os vocais de Gal durante as apresentações musicais de Sophie Charlotte. Inicialmente, a voz da atriz seria a única utilizada nas músicas da cinebiografia, mas “Meu Nome é Gal” mescla trechos de canções interpretadas pela protagonista e outros com os fonogramas originais da cantora.



“Achamos que era necessário ter uma presença maior da Gal no filme. E também porque as pessoas estão com saudade da Gal, querem ouvir Gal. Esse lugar do registro do fonograma já é muito familiar para todo mundo. Então achamos que seria outra forma de homenagear o filme e homenagear todo mundo que está assistindo, que tem esse registro tão forte na memória”, conta Dandara, que também interpreta Maria Bethânia na produção.

Lô também observa que a mudança foi uma forma da equipe “digerir a morte da Gal”. “Fomos muito impactados por isso e a gente não podia mudar o filme, estava pronto. Não era passível de mudança e não precisava [de mudanças]. Precisamos de um tempo para digerir e entender como poderíamos processar isso. Processamos de um jeito bonito, que acabou crescendo muito o filme”, avalia a diretora.



A outra transformação citada por Ferreira aconteceu nos créditos do longa, que inicialmente seriam apenas reproduzidos da maneira tradicional, ao som de uma música. Agora, quem termina de assistir ao filme nos cinemas, pode conferir alguns vídeos de momentos marcantes da trajetória de Gal Costa, como trechos de shows especiais da carreira da cantora.





“O final tem aquela homenagem, passando por vários momentos importantes na construção da história da Gal. Esses dois momentos não estavam previstos, foram adicionados depois”, afirma. A diretora ainda relembra a última vez que conversou com a artista sobre o filme, por uma chamada de vídeo com Caetano Veloso.

“Isso foi em julho, a gente terminou de filmar em março. Levei o celular para ela falar com o Caetano. Embora que ela sempre falava que queria ver o filme e ser surpreendida na sala de cinema, tinha uma curiosidade. É óbvio, estão fazendo um filme sobre você. Ela perguntou se o Caetano já tinha visto o filme. Falei para ela que ninguém veria esse filme antes dela. Foi a última vez [que conversamos]”, relata Dandara.

Sophie diz não se lembrar do último contato com Gal, mas ressalta que todos os encontros “foram sempre muito especiais”. “Eu ficava meio tímida na presença dela. Ela era minha ídola. Ficava mais quieta, observando. Mas ela sempre foi muito amorosa. Em alguns encontros, tiveram momentos que saquei algumas nuances dessa simplicidade, afetividade e mistério”, analisa a atriz.

Lô ainda cita uma interação especial com Gal quando as diretoras apresentaram a proposta do filme para a homenageada, explicando que a cinebiografia teria um recorte do início da carreira da artista, entre 1967 e 1971. “Ela não leu o roteiro do filme, mas a gente fez uma apresentação do que seria o filme para ela”, conta a diretora, explicando que Costa já sabia da escalação de Charlotte.



“A Sophie tinha acabado de gravar um primeiro jogo da voz dela, para se experimentar cantando [...] Pela primeira vez, Gal ouviu a Sophie cantar as músicas dela e foi bem bonito, bem especial. Foi um momento bonito de aval, mesmo. Ela já estava muito feliz [com Sophie como protagonista]. Ali, acho que ela ficou bem tranquila, porque a Sophie canta que é uma loucura”, conta Politi.

A protagonista compartilha que sentiu “alívio” com esse feedback de Gal. “Ela foi muito receptiva. Todo esse processo foi feliz, não teve percalço. O objetivo mesmo é que ela gostasse do filme, era respeitá-la e fazer com tudo que sabemos, com uma equipe maravilhosa, com um elenco muito especial. Foi tão feliz o processo, que acho que isso está na tela. Impregnou nosso filme de alegria, de entusiasmo e de trabalho mesmo, porque dá muito trabalho você tirar do sonho, você realizar. Foi uma jornada feliz”, pondera Sophie.

“Meu Nome é Gal” estreia nos cinemas nesta quinta-feira (12). Lô Politi também assina o roteiro final do filme, que ainda traz no elenco nomes como Luis Lobianco, Camila Márdila e George Sauma. Veja abaixo o trailer do longa:







