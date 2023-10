Reprodução/Globo - 29.09.2023 Letticia Munniz é apresentadora no 'Domingão com Huck'





Letticia Munniz se emociona ao relembrar algo que me disse em 2018. Eu estudava Jornalismo quando a capixaba recebeu meu grupo da faculdade em casa, para uma entrevista publicada em um projeto sobre mulheres pioneiras em diferentes áreas profissionais. Na época, ela trabalhava com stand-up comedy e construía a cumplicidade com as seguidoras ao falar de relacionamentos e autoaceitação nas redes sociais. No entanto, já tinha os planos bem traçados.

“Sempre quis ser humorista, ter o contrato em uma grande emissora. Mas tudo se transformou e juntei meu sonho com algo maior do que eu”, afirmou. Cinco anos após a declaração, Letticia trabalha na Globo e estuda atuação para comédia na Casa das Artes de Laranjeiras, uma das escolas de teatro mais respeitadas do meio. Apresentadora, ativista, influenciadora e modelo, Munniz celebra o trabalho em diferentes profissões enquanto consegue levar temáticas importantes para a TV aberta.

Arquivo pessoal/Isabela Frasinelli - 29.09.2023 Letticia Munniz em entrevista de 2018





“O ‘Domingão’ foi a realização do meu grande sonho. É um pequeno passo, me vejo como ainda muito pequenininha lá dentro. Mas também tenho certeza que vou conseguir crescer lá dentro, mostrar não só o meu talento, mas como é importante eu estar ali. Recebo esse feedback o tempo todo, de quão importante é me verem ali, porque assim elas se veem ali também”, propõe.

A apresentadora de merchans no “Domingão” observa como a posição dela ilustra o esforço da atração de Luciano Huck em normalizar corpos gordos. “Não acho que por minha causa, mas vejo como uma soma de tudo, o programa fazendo muito esforço agora para normalizar isso [...] A normalização é muito poderosa, é o que busco fazer com meu trabalho. Vejo que o programa busca fazer o mesmo que eu acredito”, avalia.





Letticia nota a normalização no programa ao ver Tati Machado discursando sobre ser uma mulher gorda participando da “Batalha do Lip Sync”. Vê também quando Tiago Abravanel pediu para competir no quadro ao lado de bailarinos gordos. Ou até com Diego Basílio chegando à final do “Dança dos Famosos” ao lado de Carla Diaz. A modelo ainda reflete como o próprio cargo vem de um lugar que carrega estereótipos na história da atração.





“Estar ali já é algo muito grandioso. Todo mundo que fez o que faço era as bailarina, que era um reforço daquele estereótipo. Não é culpa delas, mas fez mal a muita gente, me fazia mal. Isso me mostrou que eu não poderia estar na TV se não tivesse aquele corpo, porque eu não tinha e fazia de tudo para tentar ter. Se não conseguia, me maltratava. Então acho grandioso pensar por esse lado, de que fui a primeira a romper com esse estereótipo. É muito incrível”, analisa.

Munniz conversou com Huck sobre essa questão ao entrar na Globo e expressa a felicidade por ter abertura para levar pautas para o programa, além da apresentação das publicidades. “Quando Luciano entrou, ouvi que ele queria novas pessoas para fazer o merchan, pessoas diferentes que já tinham um trabalho na internet. Porque o Luciano é esse cara muito preocupado com social, ele coloca o social no programa de uma maneira muito forte e é muito o meu trabalho também. Em tudo que acontece ali eu me vejo também”, pontua.

“Ele gosta muito de me ter ali, porque eu tenho um trabalho que faz sentido com trabalho dele, que faz sentido com propósito dele que é mudar o mundo sabe, então ele acha muito importante que eu esteja ali, acha muito importante a minha representatividade no programa. Ele entende que faz a diferença que muda o mundo”, completa.





As opiniões da apresentadora estão presentes desde a primeira edição que participou e foi ao ar. Na ocasião, ela repercutiu uma fala polêmica do apresentador sobre o corpo de Marília Mendonça , após a morte da cantora. A modelo conta como muitos acreditaram que ela foi contratada por conta das críticas a Luciano. Letticia explica que fez testes para ocupar o cargo e que esta não foi a primeira vez que participou das gravações.

A estreia no palco do “Domingão” aconteceu no dia em que a artista morreu, o que fez com que o programa gravado fosse descartado para a edição de tributo à sertaneja. A apresentadora relembra que foi elogiada por Boninho na primeira vez que comandou as publicidades e credita o sucesso a ela mesma. “Ninguém me colocou ali. Foi o meu trabalho, foi o meu talento, foi o meu estudo e foi tudo que eu fiz”, ressalta.





“E o Luciano é muito correto com isso, em momento nenhum foi lá e rebateu [a declaração sobre Marília]. No programa seguinte pediu desculpa e foi o programa que comecei, porque no anterior não foi ao ar. As pessoas na internet começaram a falar que ele me colocou ali como um jeito de se desculpar pelo que ele falou, mas não foi, já tinha feito o programa anterior. Até hoje todo mundo acredita que fui colocada ali por isso, ninguém sabe a realidade que é essa”, compartilha.

Outro caso polêmico que cercam os comentários de Letticia Munniz no programa ocorreu quando a modelo se tornou alvo de críticas ao ser fotografada usando um biquíni pequeno na praia. A apresentadora relembra que se assustou com a “superexposição” do episódio, já que, para ela, uma simples foto de roupa de banho não deveria ter tomado grande repercussão na web.





“Isso não dá uma matéria. Quem se importa se eu fui à praia ou não. Mas o povo caiu matando, em 30 minutos tinha uns 3 mil comentários. As pessoas xingando e criticando, além de pessoas criticando quem estava criticando. Começou a dar engajamento [...] Nunca tinha passado por isso. Era no dia do Met Gala [evento de moda] e a matéria mais lida do ‘g1’ era essa, a do Met Gala era a segunda. Pensei: ‘Não é isso que quero para minha vida’. Nunca quis isso, nunca quis esse tipo de exposição”, relata.

Letticia se afastou das redes na época e diz que voltou a comentar o caso a convite do programa. “Vi como uma oportunidade muito importante. Achei muito lindo eles se importarem a ponto de querer usar o espaço do programa para isso [...] Vejo o ‘Domingão’ como um alto-falante para você chegar nas casas. Achei muito importante porque, porque, querendo ou não, a internet é uma bolha. Tem pessoas que assistem ‘Domingão’ em lugares do Brasil que nem tem internet, que não tem acesso a conteúdos como os meus e de tantas outras pessoas”, destaca.

Enquanto segue levando representatividade e reflexões para a atração da Globo, Munniz não para de estudar na busca de se tornar uma “artista mais completa”. Além do curso de atuação, aulas de bateria, piano, canto e sapateado fazem parte da rotina da apresentadora, que expôs como nunca imaginou estar na posição atual por não desafios financeiras e já ter “passado necessidade” enquanto batalhava pela carreira artística.

“Precisei dar prioridades na vida, porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Ainda mais no meu caso, sem condições financeiras. Não podia só estudar ou só me dedicar à carreira artística, tinha que trabalhar. Sempre quis atuar no humor. Fui fazer stand-up porque eu acredito que era algo muito importante, mas ainda naquele momento que eu não tinha nada. Era de graça, um jeito de eu entrar ali sem ter que estar pagando um curso que eu não podia pagar. Tive que elencar prioridades”, afirma.

Letticia segue se dedicando ao sonho de atuar no humor e exalta ainda a agenda de trabalhos como modelo que ela diz “agregar demais” à carreira. “Hoje uma das coisas que eu mais amo fazer. E que fortalece muito a minha fala, o meu ideal, a minha luta por inclusão de corpos gordos, que luto não só na moda, mas também na televisão. Acho que tudo se conecta. Apesar de serem muitas coisas, no fim elas se conectam, tem tudo a ver uma com a outra”, conclui.





