Shakira sobre mudança para Miami: "Estar em Barcelona era praticamente estar sozinha"





Em entrevista para a Billboard nesta quarta-feira (4), Shakira mostrou mais uma vez estar se recuperando do divórcio com Gerard Piqué.

“Estou muito inspirada, estou com disposição. Houve momentos em que tiveram que me levar com um guindaste para o estúdio, me arrastar. Às vezes você briga com o seu trabalho, todo mundo briga. Mas agora estou em fase de lua de mel fazendo música. Sou apaixonada pelo que faço", disse ela.

Durante a conversa, a cantora contou que confia nas dicas musicais dos filhos e que foi Milán, de 10 anos, que apresentou o trabalho de Bizarrap para ela, artista que fez o hit "BZRP Music Sessions #53" com ela. "Milán tem uma impressão, um bom instinto. Ouço muito meus filhos. Cada vez que vou lançar algo, digo a eles: 'O que vocês acham dessa música?', para ver o que imaginam. Com 'Te Felicito', por exemplo, a ideia do robô no vídeo foi de Sasha, e o incêndio foi sugestão de Milán.”

De acordo com a cantora, ter deixado Barcelona e mudado para Miami após a separação, foi algo que a impactou positivamente, não só na vida pessoal como na profissional. “Estar em Barcelona era praticamente estar sozinha", desabafou.

“Não há indústria musical ativa lá. Cada vez que tinha uma ideia, precisava esperar até que o produtor estivesse na Europa e quisesse vir a Barcelona. Tudo foi bastante lento e muitas ideias ficaram no vazio. Fiquei sem conseguir executar muitos dos meus planos. Acho que por isso também fiquei desmotivada. Agora estar aqui, perto de tantos colegas, produtores, músicos e amigos, é uma grande motivação”, afirmou.