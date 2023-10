Reprodução/TV Globo Giovana Cordeiro e Monique Alfradique disputam Batalha do Lip Sync

A Batalha do Lip Sync , do Domingão com Huck, levou as atrizes Giovana Cordeiro e Monique Alfradique para o front neste domingo (1º). As duas, que estão no ar em Fuzuê e Elas por Elas, respectivamente, aceitaram o duelo e fizeram apresentações de tirar o fôlego no palco comandado por Luciano Huck .

O primeiro round começou com Monique na pele de Valesca Popozuda, ao som do hit "Beijinho no Ombro". A funkeira, inclusive, participou da performance. Já Giovana colocou plateia e convidados para sambar ao se apresentar com a bateria da escola de samba Porto da Pedra com o sucesso "É Hoje".

BEIJINHO NO OMBRO! 💋 A Monique Alfradique já começou a Batalha do Lip Sync zerando tudo com @ValescaOficial ! 🔥 #Domingão pic.twitter.com/cney7nYjc2 — Domingão com Huck (@domingao) October 1, 2023





O sarrafo ficou lá em cima com Giovana Cordeiro trazendo a Porto da Pedra para o palco do #Domingão . 👏 pic.twitter.com/gpq4iNBdVq — Domingão com Huck (@domingao) October 1, 2023





No segundo round, a atriz de Elas por Elas escolheu "Don't Start Now", da cantora Dua Lipa, para a sua apresentação final. Giovana Cordeiro, por sua vez, apostou no universo da Barbie e acabou levando a melhor.

Tamborzin, tamborzin! 🥁 Monique Alfradique entregou TUDO como @DUALIPA no 2º round da Batalha do Lip Sync do #Domingão . pic.twitter.com/TcG7va5IAm — Domingão com Huck (@domingao) October 1, 2023

Inspirada pelo live-action da boneca, lançado em julho deste ano, a intérprete de Luna, em Fuzuê, levou o público à loucura com a canção "Barbie Girl", da banda Aqua. A apresentação ainda trouxe um trecho da versão brasileira da música, que é cantada por Kelly Key.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!

Hi, Barbie! 👋 Giovana Cordeiro virou a boneca e quebrou TUDO na Batalha de Lip Sync. #Domingão pic.twitter.com/HahfeEKjCB — Domingão com Huck (@domingao) October 1, 2023

