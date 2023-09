Reprodução/Instagram Um dia após anúncio da separação, Sandy e Lucas Lima participam do Altas Horas

O Altas Horas, que vai ao ar neste sábado (30), contará com a presença de Sandy e Lucas Lima dias após o anúncio da separação do casal.

Serginho Groisman vai receber a cantora e a Família Lima juntamente com Roupa Nova, Xororó, Vitor Kley e Thiaguinho.





Em meio a onda de términos no mundo dos famosos , os internautas notaram algumas similaridades entre eles. Procurando um "culpado", a web apontou o apresentador do programa como possível candidato.

Isso porque os últimos casais que estiveram no palco da atração anunciaram a separação logo depois.

Cabelinho e bella no Altas Horas = Separação

Luísa Sonza e Chico no Altas Horas = Separação

Lexa e Guime no Altas Horas = Separação

Sandy e Lucas Lima No Altas Horas = Separação

O responsável do fim dos casais está sendo o Serginho Groisman

Próximo... pic.twitter.com/RdVaoDJa1H — O Diário de Larih (@odlarih) September 25, 2023





A separação

Na segunda-feira (25) Sandy e Lucas Lima anunciaram a separação publicamente através de uma publicação nas redes sociais. O casal estava junto há 24 anos e são pais de Theo, de nove anos.

"Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos [...] Não teve briga, mágoa, traumas… A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita", disseram.

