Reprodução A atriz foi atacada após ser apontanda como pivô da separação dos músicas

Após Sandy e Lucas Lima anunciaram o fim do casamento na última segunda-feira (25), a atriz Bruna Guerin, par romântico do músico no espetáculo Once, foi apontada como o pivô da separação e precisou lidar com duras críticas dos fãs e também com as ações dos seguidores da filha de Xororó.



Ao passo que o ex-casal publicou um texto contando mais sobre a separação, fãs de Sandy começaram uma busca incessante para descobrir se havia algo por trás da decisão.

Rapidamente, se lembraram de Bruna Guerin, que esteve ao lado de Lucas Lima no musical em São Paulo até maio deste ano. Antes mesmo da notícia, muito se especulava sobre conflitos no casamento e um possível clima entre os dois atores.

Com isso, Bruna foi criticada e atacada por diversos usuários, que não concordavam com a aproximação dos dois. Inclusive por Sandy e ela se seguirem no Instagram, e terem certa convivência.

"Fura olho", disse um dos usuários. "Vixe... a gente liga os pontos e vai imaginando coisas agora", escreveu outro. "O cara comenta em todas as fotos, com certeza tem algo", disse outro.

Por fim, a atriz optou por desativar os comentários de algumas de suas postagens do Instagram para se blindar de novas polêmicas e acusações, e também do calor dos comentários negativos dos fãs de Sandy.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko