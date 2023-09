Reprodução/Globo - 25.09.2023 Ana Maria Braga comentou bastidores de 'Batalha do Lip Sync'





Ana Maria Braga venceu a "Batalha do Lip Sync" no último "Domingão" e comentou os bastidores da competição no "Mais Você" desta segunda-feira (25). A apresentadora contou que desistiu de um dos números antes de aceitar realizar as duas apresentações no programa de Luciano Huck.





Braga explicou que a performance de "Lança Perfume", de Rita Lee, sempre esteve no roteiro, mas a interpretação de Carmen Miranda foi definida após uma exigência dela. A apresentadora explicou que se sentiu "incapaz" com a proposta da produção, em interpretar Dua Lipa na batalha.

ACORDA MENINAAAAA! Vem ver a Ana Maria entregando TUDO na #BatalhaDoLipSync #Domingão pic.twitter.com/WRYrGe3aGx — TV Globo 📺 (@tvglobo) September 24, 2023









"A primeira sempre foi Rita Lee, mas a segunda não era Carmen Miranda, era a Dua Lipa. Recebi o vídeo de como tinha que fazer e fiquei com aquilo, mais ou menos, uns quatro dias. Nesses quatro dias, não dormi um minuto. Era uma coisa bem elaboradona. Me achei incapaz de fazer aquilo, teria que me dedicar como me dediquei, por exemplo, à 'Dança dos Famosos'", expôs.

Ana Maria relembrou que ensaiou para o quadro de dança no Rio de Janeiro, enquanto a "Batalha de Lip Sync" foi ensaiada entre os compromissos em São Paulo. Teria que ter pelo menos uma semana ensaiando lá [no Rio] [...] Lá você tem todo mundo junto, tem a coreógrafa, o corpo de baile, uma ajuda importante. Se você precisar de um pouco mais de ensaio, você tem condição, porque está lá. Agora aqui, sozinha, comecei a dançar na borda da minha piscina na fazenda, sem dormir", comentou.

"Liguei para o Bruno [diretor] às 6h da manhã. Não conseguia dormir a noite inteira, é uma responsabilidade. Quando você encara para fazer uma coisa, tem que ter certeza que vai dar conta e terá condições de fazer [...] Falei: 'Bruno, não vou fazer isso não'", contou. Tati Machado acompanhou os bastidores da atividade e citou como o diretor achava que Ana iria desistir da participação.

"O Bruno falou assim: 'Quando vi a Ana me procurando, falei: ela desistiu. Está me ligando 6 da manhã para dizer que não vai mais participar'. Ele ficou desesperado. Quando ela falou que era só por conta da Dua Lipa, ele falou: 'Graças a Deus'", contou Tati. "A gente bateu uma bola e chegou em outra mulher que admiro muito, foi uma das primeiras mulheres a levar o Brasil para fora, a Carmen Miranda. Aí encaixou e falei: 'Essa eu consigo'. Você tem que se identificar", complementou Braga.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: