Divulgação/Globo Valentina Bandeira é a nova apresentadora do Beija Sapo





Após semanas de suspense, a MTV enfim acabou com o mistério e anunciou a nova apresentadora do Beija Sapo, game show de relacionamento que marcou a história do canal. Havia uma expectativa que Daniella Cicarelli retornasse ao comando da atração, mas o posto de "fada madrinha" ficou com Valentina Bandeira, atriz que recentemente esteve no elenco de Todas as Flores.







"Não está caindo a minha ficha", disse a nova apresentadora do programa no palco da Vidcon, evento realizado neste sábado (8), em São Paulo. Antes de ter seu nome revelado, ela entrou no local com uma máscara gigante de sapo, fazendo alusão à proposta do game. E somente após alguns palpites da plateia sobre a identidade da famosa por trás do disfarce, Valentina tirou a proteção e se revelou.

Bastante animada, ela foi surpreendida com uma mensagem de Cicarelli, sua antecessora, que apareceu no telão para dar sua "bênção" à novata e lembrar um pouco de seus momentos no comando do programa.

"Não dá pra falar de Beija Sapo sem falar de Cicarelli, né? Uma vez fada madrinha, sempre fada madrinha", disse a veterana. "Queria muito estar aí no palco com vocês, mas não podia perder a oportunidade de falar que estou muito feliz com a volta do Beija Sapo. Fiquem ligados, muitas novidades virão por aí. E muito beijo na boca", concluiu.

Daniella esteve no comando do Beija Sapo entre 2005 e 2007, e fez história na MTV ao exibir pela primeira vez um beijo entre pessoas do mesmo sexo em um programa de namoro na TV.

A escolha de Valentina Bandeira para a vaga de apresentadora não foi à toa. Atualmente, ela comanda o podcast do Tinder, rede social que patrocina o retorno do programa, que será exibido na Pluto TV e também na MTV.