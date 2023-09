Reprodução Instagram 13.09.2023 Paul Walker e Vin Diesel

O ator Vin Diesel homenageou o melhor amigo Paul Walker, que completaria 50 anos de idade nesta quarta-feira (13), através de uma publicação no Instagram. Paul morreu, aos 40 anos, em 30 de novembro de 2013, após um acidente de carro nos Estados Unidos



“Uma década… Dez longos anos e, no entanto, parece que foi ontem quando estávamos cantando parabéns para você pelos 40 anos de idade! O mundo não é o mesmo, irmão”, inicia Vin em um texto de homenagem.



O ator ainda exalta os momentos que passou ao lado de Walker. “Eu estava revendo algumas imagens para comemorar este dia sagrado. Memórias passando diante de mim, uma melhor do que a outra, mas não consegui superar essa”, acrescenta.



Na franquia “Velozes e Furiosos”, Vin Diesel interpreta o personagem Dominic Toretto, enquanto Paul Walker atuava como Brian O´Conner. Na época do fatídico acidente, as gravações de “Velozes e Furiosos 7” estavam em andamento e este foi o último filme que teve a participação do ator



Confira a homenagem feita por Vin Diesel na íntegra: