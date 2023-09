Divulgação/Warner Bros Cachê de Bruna Marquezine em 'Besouro Azul' é revelado; saiba quanto

O cachê de Bruna Marquezine para o filme ' Besouro Azul ' foi revelado pelo The Hollywood Reporter. A atriz brasileira estreou a carreira internacional no filme da DC Comics como par romântico de Xolo Maridueña.

A publicação entregou que a artista teria recebido US$170 mil, equivalente a R$830 mil na cotação atual.





O protagonista da trama de super-herói teria arrecadado US$850 mil, ou seja, R$4 milhões. No site afirma que é comum um ator ou atriz iniciante em Hollywood ganhar entre US$150 e US$300 mil.

Vale ressaltar que Bruna pode acabar recebendo mais por conta da bilheteria do filme. Besouro Azul segue em primeiro lugar das bilheterias dos Estados Unidos , desbancando Barbie.

