Liam Payne teve que ser internado às pressas durante férias com a namorada, Kate Cassidy, na Itália. Ele teve que adiar os shows que faria na América Latina por conta de uma grave infecção renal.

O cantor iria se apresentar no The Town, festival que aconteceu no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ao anunciar a mudança dias antes do show, Joss Jones assumiu o lugar de Liam.

De acordo com a fonte do The Sun, o artista deve ficar internado por pelo menos mais seis dias. “Liam está mal, mas ele está no melhor lugar que pode estar e, finalmente, os médicos serão capazes de descobrir o que está acontecendo. Naturalmente, ele está arrasado que a viagem dele e de Kate para o lago Como foi arruinada, mas pelo menos ela estava lá para ajudá-lo quando ele adoeceu", afirmou.

"Os médicos o alertaram para não esperar receber autorização para voltar para casa por pelo menos mais seis dias", complementou a fonte.