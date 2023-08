Reprodução Filme de Bruna Marquezine desbanca Barbie em bilheteria dos EUA

Besouro Azul conseguiu retirar Barbie do primeiro lugar da lista de filmes com maior arrecadação nos Estados Unidos. O filme de Bruna Marquezine arrecadou US$ 25,4 milhões (R$ 122 milhões) no primeiro final de semana em cartaz.

O longa estrelado por Margot Robbie estava no topo da lista desde o final de semana de estreia, em julho. Nele, faturou US$ 155 milhões (R$ 772 milhões).





E neste final de semana, arrecadou US$ 21,5 milhões (R$ 107 milhões).

No mundo, a esteria internacional da brasileira faturou US$ 43 milhões (R$ 214 milhões), ficando em terceiro lugar na lista de maiores bilheterias do mundo neste fim de semana.

Porém, a obra teve a pior bilheteria de estreia dentre os filmes lançados pela DC de 2023. Muitos acreditam que a greve de atores e roteiristas nos Estados Unidos possa ser uma explicação do motivo.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !