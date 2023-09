Reprodução/ Instagram Anitta fala de after party do VMA 2023

Anitta usou os Stories, na madrugada de quarta-feira (13), para contar como celebrou a vitória no VMA 2023. Na noite da última terça-feira (12), a cantora levou a estueta da categoria Bestin Latin, com o videoclipe de "Funk Rave", pela segunda vez.

A cantora fez um "after" e ficou impressionada com as pessoas que apareceram na festa: "Meu Deus eu não estou conseguindo acreditar nas pessoas que foram pro meu after, mas eu prometi pra todo mundo que não ia ter foto, então eu não fiz foto".

"Então não vou nem falar quem foi porque ninguém vai acreditar mesmo, então f***-se, né... mas foi tudo, ai, meu pé tá doendo, meu cóccix, muita celebração, foi babado. A celebração foi no nível dos acontecimentos da noite, só tocou funk a noite toda, aí o povo ia ouvindo, amando e ía ficando... bizarro! Vou dormir antes que... eu nem sei, que eu me desfaça aqui", completou.



Vale lembrar que a cantora fez história ao ser a única mulher latina a ganhar duas vezes na categoria. Além do prêmio, a cantora se apresentou no palco do VMA 2023. Ela performou sozinha músicas do EP Funk Generation: A Favela Love Story e também com o grupo Tomorrow X Together.