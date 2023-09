Reprodução/Instagram SBT agradece TV Globo após homenagem de Tiago Abravanel a Silvio Santos

O SBT fez questão de agradecer a TV Globo após a homenagem de Tiago Abravanel a Silvio Santos no programa Domingão com Huck. Na Batalha do Lip Sync, o ator interpretou o avô ao vivo.

A vice-presidente do SBT, Daniela Beyruti, compartilhou um vídeo com vários talentos da emissora que participaram de atrações da concorrente.





"Rede Globo, obrigada por toda homenagem e reconhecimento que tem feito ao Sistema Brasileiro de Televisão. São 42 anos de emissora e 60 anos de programa Silvio Santos alegrando a vida dos nossos telespectadores. Agradecemos o reconhecimento", começou ela.

Na sequência, ela fez um pedido para a emissora. "Cuida bem da Maísa, Livia (Andrade), Larissa (Manoela), Jean (Paulo Campos), Gabriel (Santana), Pri (Priscilla Alcantara) e todos os 'nossos' que estiverem por aí", completou.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !