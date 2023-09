Reprodução / TV Globo Ilusionistas fizeram truque ao vivo com a apresentadora

Durante o “Encontro” desta terça-feira (12), uns dos convidados do programa foram dois ilusionistas, Henry e Klauss, que prometeram que fariam Patrícia Poeta levitar.

Após o programa todo fazendo suspense, ao final, a apresentadora se juntou aos ilusionistas e perguntou o que precisava fazer. “Só se concentrar”, disseram eles.

Após todos os envolvidos soltarem o corpo de Patrícia, ela se surpreendeu. “Gente, do céu, eu to levitando! Plateia, eu to levitando galera!”, exclamou.

Os mágicos passavam a mão embaixo da apresentadora para provar que nada estava a segurando e um deles brincou: “Agora é só ficar ai 4 horas, quebrar o recorde.”

Patrícia então chamou o intervalo, ainda no ar, levitando.