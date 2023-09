Reprodução TV Globo - 05.09.2023 Repórter do 'Encontro' improvisa após falha técnica no ao vivo

A atração matinal “Encontro com Patrícia Poeta” desta terça-feira (5) foi conturbada logo nos primeiros minutos do programa. Isso porque aconteceu uma falha técnica no início do primeiro bloco, no qual a apresentadora Patrícia Poeta e a repórter Luiza Zveiter perderam o contato.



A repórter informava as atualizações sobre o estado de saúde do ator Kayky Brito, que teve politraumatismo corporal, além de um traumatismo craniano, após ser vítima de um atropelamento no último sábado (2). Durante a abordagem inicial, tudo ocorreu nos conformes, mas, na finalização, ela precisou improvisar após um problema inesperado.



Quando foi concluir as informações do ator , Luiza Zveiter perdeu o contato com Patrícia Poeta e foi sincera com os espectadores e com a própria produção do programa. “Bom, eu perdi o retorno, não sei se vocês já estão me escutando”, admitiu a repórter que enfrentou a falha técnica ao vivo.



Em seguida, mesmo sem saber se os espectadores e a produção estavam ou não escutando ela, Luiza reportou o assunto e improvisou durante a atração matinal. Recentemente, Thelma Assis, médica e campeã do ‘BBB: 20’, passou pela mesma situação . Isso porque Patrícia Poeta teve um problema com o áudio e a ex-BBB precisou assumir a apresentação até que ela voltasse.

+ Assista abaixo ao “Ponto iG”, programa de variedades do portal: