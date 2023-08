Reprodução/ Globo Thelminha abre o "Encontro"

Nesta terça-feira (29), o "Encontro com Patrícia Poeta" começou com um problema técnico. O áudio vazou na abertura do programa e algo impediu que a apresentadora entrasse ao vivo. Por isso Thelinha foi quem abriu a atração.



A ex-BBB participa do "Encontro" apenas para o quadro do "Bem-Estar", mas dessa vez subtituiu Patrícia na abertura. "Bom dia, gente. Vim falar de saúde com vocês. A gente teve um probleminha com o áudio, mas a Patrícia já vai falar com vocês, mas a gente tem o querido Simpatia [repórter] para mostrar o tempo".



E o encontro que começou no mudo e a Thelminha teve que improvisar 🗣️ #Encontro pic.twitter.com/5PYweTAppt — Brenno De Moura  (@mbrenno_) August 29, 2023

Patrícia, entrou, após a reportagem sobre o tempo e se desculpou: "Desculpa pela falha técnica, mas programa ao vivo é isso".



A desenvoltura de Thelma de Assis foi elogiada pelos internautas:



@thelminha parabéns .... Segurou o início do #Encontro com maestria e no improviso... — Ludvic 🥂 (@luizbiblioce) August 29, 2023









Encontro dessa Terça-feira dia 29 agosto cheio de erros técnico com imagens da capital paulista Av Paulista sem som a apresentadora Patricia Poeta não estava no estúdio a thelminha que fala do bloco de saúde "bem estar"teve que abrir o programa chamando link repórter falando frio — Luktv 📺🎤📹 (@luktv_spsjc) August 29, 2023