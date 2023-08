Reprodução/Instagram - 31.08.2023 Patrícia Poeta desabafou sobre rumores de atraso no 'Encontro'





O "Encontro" da última terça-feira (29) apresentou um problema técnico no início do programa e Thelma Assis ficou responsável por abrir a atração no estúdio . Patrícia Poeta se pronunciou sobre o caso nas redes sociais e rebateu o rumor de que teria se atrasado na chegada até a Globo, apontando a "falta de respeito" com o trabalho dela.

"Chegou uma história aqui no meu ouvido. Uma história, não, uma palhaçada de uma galerinha das fake news, de que eu não teria chegado no horário no meu trabalho, que fiquei no trânsito. Sou uma das primeiras pessoas a chegar na TV Globo para fazer o 'Encontro'. Chego às cinco e pouco [da manhã], tanto que gravo chamadas antes do programa. Completamente fake news. Acho uma falta de respeito com quem acorda todo dia cedo e faz o seu trabalho", afirmou nos stories do Instagram, nesta quarta-feira (31).





Poeta estava preparada para abrir o "Encontro" na área externa da emissora em São Paulo, mas enfrentou um problema com o áudio e teve que voltar ao estúdio enquanto Thelma chamou um intervalo comercial. A intenção da abertura diferente era falar sobre as baixas temperaturas na cidade e a apresentadora mostrou registros de que estava aguardando o início da atração no local planejado.

"Em programa ao vivo, coisas acontecem [...] Não deixei de acordar para trabalhar, não deixei de ir ao trabalho. Muito pelo contrário, eu estava lá, como estou de segunda à sexta. Só fico chateada, porque acho que programa de entretenimento é uma coisa, programa de fake news é outra, é uma falta de respeito com as pessoas. Vamos respeitar os colegas", declarou.





