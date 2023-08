Reprodução/Instagram Faustão e Luciana Cardoso

Luciana Cardoso, esposa do apresentador Fausto Silva , publicou uma carta aberta no Instagram, nesta segunda-feira (28), após o marido passar por um transplante de coração. Ela agradeceu ao carinho dos fãs e detalhou como foram os últimos dias, em que o comunicador esteve internado.



“Desde o primeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames do painel de anticorpos e outros detalhes médicos, Fausto foi incluído na lista, no dia 08/08/2023. Nos mantivemos em silêncio, como é característica da família, até que a internação se tornou pública”, iniciou.



Luciana contou que “preservar o quadro clínico” era, na visão da família, a melhor opção. No entanto, ela pontuou que, quando o transplante foi anunciado por uma rádio, os familiares “com toda transparência” confirmaram a notícia que Fausto, de fato, passaria pelo procedimento.



“A partir desse momento, recebemos inúmeras mensagens de amor e afeto de amigos, familiares e da população brasileira que tem em si a empatia como um dos valores, além de diversas mensagens de incentivo de pessoas transplantadas”, acrescentou ela.

Leia a carta aberta na íntegra: