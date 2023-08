Reprodução/Youtube Rodrigo Carelli

Na noite da última terça-feira (22), Rodrigo Carelli, diretor de "A Fazenda" usou o Twitter para dar mais um spoiler da edição deste ano do reality da Record. Ele postou a foto de um armário que deve estar na casa que recebe os peões.

"O que será que se esconde em tantas gavetas? Faltam 27 dias pra todos segredos da Fazenda 15 serem revelados", disse ele na legenda da foto.

Os internautas ficaram instigados e comentaram a dica. "Por que tem uma portinha aberta", questionou um seguidor. "As bolinhas do lampeão do poder", sugeriu outro.

