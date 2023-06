Programa Silvio Santos 60 anos teve piada do bambu e ícones da TV

Adriane Galisteu e Eliana

Eliana e Adriane Galisteu participaram do Jogo de Três Pistas e homenagearam Silvio. Eliana, que tem um programa no SBT, relembrou como o apresentador a ajudou na carreira: “Eu nasci aqui, cresci em outra emissora e ele me trouxe de volta. Senti um reconhecimento de pai. ‘Eu quero você aqui para dividir os domingos comigo". Galisteu, que está na Record, também agradeceu pelos 4 anos que pôde aprender ao lado de Silvio: "Eu entrei aqui de um jeito e saí de outro. Eu nunca pensei em ser outra coisa na minha vida. Eu entrevistava minhas bonecas, minhas vizinhas. Eu sou uma profissional melhor, porque aprendi com o Silvio"