Tratando um câncer no intestino, Preta Gil realizou uma cirurgia para a retirada do tumor em 16 de agosto e atualizou o estado de saúde em uma publicação neste domingo (20). A cantora postou uma foto no hospital e afirmou que está se "recuperando" do procedimento complexo, que durou 14 horas.

"Oi meus amores, estou aqui me recuperando de uma cirurgia extensa e complexa de mais de 14 horas, onde foi realizada a retirada do tumor, como também foi necessário fazer uma histerectomia total abdominal", afirmou no Instagram. Preta também agradeceu a equipe médica durante a internação.





"Estou sendo bem cuidada pelos médicos [...] Agora é um dia de cada vez! Hoje já consegui sentar e sigo aqui lutando. Já Deus tudo certo", complementou. A postagem ainda reuniu mensagens de apoio de celebridades.

"Amém! Axé! Já deu certo! Estamos todas na corrente", escreveu a atriz Nanda Costa nos comentários. "Amor, amor, amor", declarou a atriz Carolina Dieckmann. "Orando por você todos os dias, já já estará recuperada", expressou a influenciadora Shantal Verdelho.





