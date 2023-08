Reprodução/SBT - 17.08.2023 Silvia Abravanel apresentou o 'Bom Dia & Companhia' entre 2015 e 2022





Silvia Abravanel relembrou o controle constante de Silvio Santos enquanto ela apresentava o "Bom Dia & Companhia", entre 2015 e 2022. A apresentadora afirmou que o pai exigia mudanças durante o programa ao vivo, fazendo ligações ou chamando a filha no próprio camarim no SBT para pedir alterações na atração.



Abravanel contou que o estúdio do programa infantil tinha uma lâmpada vermelha, que acendia sempre que o pai tentava contato. "No nosso estúdio tem uma lâmpada vermelha ligada em um telefone. Quando eu estava no ar e aquela luz acendia, cara, eu falava: 'Para que essa luz está acendendo, ao vivo'", recordou em entrevista ao podcast "Podpah".





A apresentadora exemplificou situações com pedidos de Silvio: "Todo intervalo ele mandava eu ir lá [camarim do apresentador]. Todo intervalo ele mudava alguma coisa. Quando não mandava eu mudar o sapato, mandava eu mudar o cabelo. E era ao vivo, tem que ser agora. [Ele dizia:] 'No próximo bloco eu quero ver você com o cabelo diferente, o sapato diferente, isso e aquilo outro'".

Silvia ainda citou costumes do pai nos bastidores, enquanto acompanhava a atração, como os alimentos escolhidos para o café da manhã. "Dois bifes de 100g cada, um copo grande de café com leite e um pão com queijo. Ele ficava assistindo televisão na sala da camareira dele, a dona Raimunda, e ficava ali só olhando a gente fazer tudo que ele não queria ao vivo. Então ele ficava 'Liga para a Silvia, liga para a Silvia'", pontuou.

