Reprodução/Instagram - 17.08.2023 Narrador Rômulo Mendonça brincou com polêmica de Larissa Manoela em jogo





Além de protagonizar memes nas redes sociais, Larissa Manoela foi mencionada durante uma partida de futebol nesta quarta-feira (16). O narrador Rômulo Mendonça ironizou a polêmica da atriz com os pais e sugeriu que a renda do jogo fosse destinada à artista.

A renda da disputa entre Flamengo e Grêmio, na semifinal da Copa do Brasil, foi de aproximadamente R$ 8,7 milhões, para um público de mais de 65 mil pessoas no Maracanã, no Rio de Janeiro. Ao descobrir a informação, Rômulo não perdeu a oportunidade para brincar sobre o valor milionário.





"Essa renda vai toda destinada para Larissa Manoela, informação que te dou aqui. Espero que vocês acreditem na minha credibilidade jornalística", disse o narrador, levando os colegas às risadas. Confira abaixo o momento:

A situação da Larissa Manoela chegou até no futebol pic.twitter.com/vhHeYzd5sl — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) August 17, 2023









Recentemente, Larissa detalhou que o rompimento com os pais aconteceu após conflitos financeiros com Silvana Teques e Gilberto Elias Santos, acusando os familiares de controlar os gastos e esconder informações sobre a carreira dela. A atriz ainda revelou abriu mão do patrimônio de R$ 18 milhões na disputa judicial.

Esta não é a primeira vez que Rômulo Mendonça brinca durante as narrações esportivas. No último mês, o narrador viralizou ao chamar o jogador Gabigol de "gostoso" .

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: