No ar como a dúbia e engraçada Anely em “Terra e Paixão” - novela das nove escrita por Walcyr Carrasco e Thelma Guedes -, Tatá Werneck, de 40 anos, explicou aos seguidores do Instagram, na última terça-feira (15), como tem sido contracenar com o marido, o ator Rafael Vitti, de 27 anos.



“Pessoal está perguntando se eu já gravei com o Rafa. Ontem, eu gravei pela primeira vez, mas nada assim, muito… Só que ele me atrapalhou. Porque eu sou muito bagaceira e dispersa, mas, quando eu entro pra gravar, eu sou muito concentrada”, iniciou ela.



De acordo com Werneck, eles gravarão outra cena juntos na próxima sexta-feira (18). “Acho que se eu não fosse casada com ele e fosse trabalhar com ele, talvez eu gostasse dele, porque eu acho ele bonito. Para mim, beleza é tudo”, brincou ela, que já tem uma filha com o ator: Clara Maria, de 3 anos.



Rafa Vitti estreou em “Terra e Paixão” neste mês. Coube a ele interpretar Hélio, um engenheiro que vivia no Rio de Janeiro, mas que foi para Nova Primavera, cidade fictícia da trama, para trabalhar na cooperativa que Lucinda (Débora Falabella) trabalha. O personagem está se aproximando de Petra (Debora Ozório).

