Renata Vasconcellos confundiu nome de Jacqueline Brazil no Jornal Nacional





Renata Vasconcellos se confundiu durante a apresentação do "Jornal Nacional" desta segunda-feira (14) e errou o nome de uma colega de programa duas vezes. William Bonner auxiliou a apresentadora na ocasião, instruindo que Jacqueline Brazil era quem a jornalista deveria chamar para comandar a previsão do tempo.

"A Eliana Marques vai contar para a gente como fica o tempo. Ou melhor, a Cristiane Brazil", afirmou Renata, olhando para Jacqueline e percebendo que havia errado o nome. "É a Jacqueline", reagiu Bonner, entre risadas na atração ao vivo.





"Oi, Jacqueline. Boa noite. A Jacqueline vai contar para a gente como fica o tempo amanhã, não só no Rio, mas em todo o país", corrigiu a apresentadora, antes de Brazil dar continuidade à previsão do tempo normalmente.

"Eliana Marques vai contar pra gente como fica o tempo, ou melhor, Cristii… Jacqueline Brazil.." #JornalNacional | #JN pic.twitter.com/rXtT5eUnru — Brenno De Moura  (@mbrenno_) August 14, 2023





Jacqueline não fez menção ao erro de Renata, mas havia mencionado nas redes sociais que participaria do Jornal Nacional para cobrir uma folga de Eliana Marques, o que pode ter contribuído para confusão da apresentadora.

"Hoje estamos em outro horário. Vamos nos encontrar no SP2 e no JN, a Eli pegou uma folguinha e estou por aqui. Só hoje, tá?", informou Brazil aos seguidores do Instagram, antes do Jornal Nacional.

