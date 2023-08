Divulgação/ Eliana Rodrigues Aracy Balabanian pediu para deixar o 'Sai de Baixo'

Aracy Balabanian pediu ao diretor de Sai de Baixo, Daniel Filho, para deixar o elenco da série. A atriz, que morreu nesta segunda-feira (7) , disse que não conseguia segurar as emoções diante dos improvisos dos colegas e sentia que não correspondia.

Em 2022, em entrevista ao Conversa com Bial, a atriz deu detalhes da época. "No 'Sai de Baixo', eu sofri horrores. Porque tinha uma coisa que meu pai me corrigia muito: eu ia contar uma coisa e ria ou chorava antes de concluir. Eu pedi para o Daniel [Filho] para sair [da série]. Nessa época, o Daniel ainda estava dirigindo", contou.





"Eu disse: 'Daniel, eu tenho que sair porque não estou correspondendo'. Ele: 'Por quê?'. 'Porque o outro começa a falar, principalmente o Miguel Falabella e o Tom Cavalcante, que faziam improvisações, e na hora eu não conseguia me controlar, chegava a me unhar toda", relembrou Aracy.

A veterana também resgatou a reação do diretor. "Ria! Se você está com vontade de rir, ria'. E virou, como disse o próprio Miguel, que eu fechava a piada. A piada fechava comigo. Foi isso o que aconteceu, porque eu não tinha condições de fazer graça diante deles", concluiu ela.

