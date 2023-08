Reprodução Instagram - 07.08.2023 Aracy Balabanian

A morte de Aracy Balabanian, aos 83 anos, comoveu não apenas os fãs, como também os colegas da classe artística nesta segunda-feira (7). Artistas, jornalistas, roteiristas e diretores lamentaram a morte de Aracy, que estava internada em São Vicente, na Zona Sul do Rio de Janeiro.



Durante o “Encontro” desta segunda-feira (7), a apresentadora Patrícia Poeta disse: “Além de uma grande artista, era uma amiga, uma colega muito querida. Adorava as crianças e as crianças adoravam ela.



Em seguida, no “Mais Você”, Ana Maria Braga declarou: “O programa de hoje é dedicado a ela. Nunca tive a honra de trabalhar com ela, mas pude encontrá-la ao longo da vida. Eu a levo no meu coração”.



O ator e diretor Miguel Falabella usou as redes sociais para homenagear a atriz. “Minha amada Aracy, minha rainha, atriz de primeira grandeza, companheira irretocável, amor de muitas vidas. Obrigado pela honra de ter estado ao seu lado exercendo nosso ofício, obrigado pelo afeto, pelos conselhos, pelas gargalhadas e pela vida que você tão delicadamente me ofereceu”, escreveu.







Alexandre Borges , ator, lamentou: “Fizemos ‘A Próxima Vítima’ juntos. Ela era uma grande atriz, uma grande amiga e sua obra fica para sempre”.



Conhecida como a Juma da primeira versão de “Pantanal”, a atriz Cristiana Oliveira também lamentou o falecimento de Aracy: “Vai com Deus, querida! O Brasil sentirá sua falta e da sua arte. R.I.P”.





Maria Zilda Bethlem também homenageou a a atriz. "Mais uma querida que se vai. Triste, fico só lembrando da risada dela. Iluminada!", escreveu.