TV Globo muda grade para homenagear Aracy Balabanian

A TV Globo resolveu homenagear a atriz Aracy Balabanian com uma grade especial. A artista morreu nesta segunda-feira (7) aos 83 anos.

Durante a programação, a emissora exibirá Sai de Baixo - O Filme na Sessão da Tarde, onde ela interpretou Cassandra. O filme é baseado na sitcom transmitida entre 1996 e 2002.

Já na programação da noite, eles reprisarão a entrevista de Aracy com Pedro Bial no programa Conversa com Bial. Essa foi a última aparição da atriz na televisão, em agosto de 2022.

Aracy Balabanian estava internada no Clínica São Vicente, na Zona Sul da cidade. Ela foi diagnosticada com câncer no pulmão no ano passado.

