Reprodução/Globo - 28.07.2023 Paulo Vilhena e esposa, Maria Luiza Silveira, falaram de gravidez no 'Encontro'





Paulo Vilhena participou do "Encontro com Patrícia Poeta" nesta sexta-feira (28) para comentar a participação do "No Limite", que chegou ao fim após uma desistência. O ator justificou que deixou o reality show para estar próximo da esposa, Maria Luiza Silveira, que está grávida de Manoela, a primeiro filha com o artista.

A companheira de Vilhena também esteve na atração matinal da Globo e celebrou que o marido desistiu do programa para estar próximo dela antes da chegada de Manoela, que deve nascer daqui a duas semanas. "Que bom que o papai saiu de lá, foi a melhor atitude que ele teve. Porque a gente estava com muita saudade dele", afirmou.





Maria Luiza ressaltou que, apesar de concordar com a desistência, torceu por Paulo na competição. "Claro que apoiamos muito ali, porque é uma put* experiência legal, mas agora estamos focados na Manoela chegar [...] Só penso nisso. A gente quer muito conhecer a carinha dela, estamos muito animados e ansiosos", refletiu.

Paulo Vilhena ainda expressou a felicidade com a paternidade. "Sou com certeza um cara muito melhor por conhecer essa mulher maravilhosa e que está me dando a oportunidade de vivenciar a paternidade, algo que eu sonhava, mas que Deus dá para a gente no momento certo e com a pessoa certa", comentou.

