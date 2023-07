Reprodução/Instagram - 25.07.2023 Modelo Irina Shayk foi apontada como novo affair de Tom Brady





A modelo Irina Shayk foi apontada como o novo affair de Tom Brady e a relação do ex-jogador de futebol parece ser "muito nova e apenas casual". Os famosos teriam iniciado o relacionamento em junho e fortaleceram os rumores de romance após serem vistos juntos no último final de semana na casa do ex-marido de Gisele Bündchen em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos.

“Isso é algo novo e, no momento, é apenas casual”, afirmou uma fonte ao portal norte-americano "Page Six". Irina e Tom foram vistos em clima de romance em um carro de luxo do astro da NFL após deixarem a casa dele, quando também foram flagrados pelas ruas na região.





A modelo russa de 37 anos é a primeira pessoa apontada como affair de Brady desde a separação de Gisele. O ex-jogador de futebol americano e a modelo brasileira anunciaram o divórcio em 2022, após 13 anos de casamento. Os dois são pais de Vivian Lake e Benjamin Rein.

Enquanto este seria o primeiro relacionamento de Brady após a separação, Bündchen já viveu rumores de romance com o professor de jiu-jítsu Joaquim Valente e o empresário bilionário Jeffrey Soffer. A modelo não confirmou nenhuma relação desde então, mas não teria aprovado o novo affair do ex-marido, segundo o TMZ .

