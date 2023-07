Reprodução Proprietário detona influenciadores e ex-BBBs por violar carro: 'Nojo'

O influenciador de carros Tiago Kfouri publicou um vídeo desabafando nesta segunda-feira (24). Através do Instagram, ele criticou os ex-BBBs Ricardo Alface e Cezar Black e os ex-participantes de "Casamento às Cegas" Lissio Fiod, Rodrigo Vaisemberg, Shayan Haghbin e Daniel Manzoni. Os influenciadores teriam violado o carro de Tiago Kfouri, que estava em exposição.

Em vídeo publicado no Instagram, os ex-participantes de realities aparecem tocando e encostando em um carro de modelo antigo. Em determinado momento, Rodrigo Vaisemberg chega a subir em cima do teto do carro que estava em exposição.

O dono do carro é Tiago Kfouri, que ficou surpreso ao ver os influenciadores violando o carro dele nas redes sociais. No desabafo publicado no Instagram, ele relata que alguns dos ex-realities lhe mandaram mensagem pedindo desculpas.

"Eu falei que a atitude foi extremamente infantil, subir no carro, colocar a mão e mexer... Tem um princípio básico de educação que muitos pais dão para os seus filhos e é a forma como eu faço questão de instruir minha filha, que é 'Não é seu, você não ponha a mão, você não toca. Você olha, você admira'", pontuou.

Segundo Tiago, o carro é um pertence sentimental e raro que pertence a ele há 14 anos. Inclusive, o veículo já teria participando de outras exposições fora do Brasil. Nesse último final de semana, Tiago decidiu deixar o carro exposto no local sediado em Interlagos, em São Paulo, sem nenhuma proteção.

"Vocês promoveram da maneira errada, vocês foram apresentados para o meio dos carros da pior maneira que vocês poderiam, porque as pessoas realmente conheceram quem vocês são quando não colocam limite para vocês. Então, eu lamento muito pelo ocorrido, me senti extremamente invadido", se dirigiu aos ex-realities.

Apesar da retratação dos influenciadores, Tiago Kfouri deixou claro ter ficado muito ofendido com a situação e cobrou as empresas que patrocinam influenciadores que não fazem parte do nicho, só pensando em promoção nas redes sociais.

"Dá nojo de olhar pro meu carro com as marcas de dedos, com marca de bunda no teto, de perna (...) Enfim, tudo isso vai passar, eu vou dar um belo banho no carro, vou dar um belo banho de sal grosso e eu torço para que esse tipo de coisa não aconteça mais", completou.