Reprodução / Instagram Filha de Arlindo Cruz revela o estado de saúde do cantor

Flora Cruz, de 20 anos, filha do cantor Arlindo Cruz, fez um post no Instagram revelando que visitou o pai e como está a saúde dele após ficar 18 dias internado por uma pneumonia.

"Agora, sim, minha caminha! Cheguei de viagem e fui direto dar um cheiro no meu melhor amigo, Arlindão, que está superbem. E eu estou muito grata aos meus deuses por tudo que está acontecendo. Até já, meu povo. O skincare já foi feito. Agora é rezar e dormir", falou Flora nos stories.

Arlindo foi internado no dia 2 deste mês, por conta de uma pneumonia, na Casa de Saúde São José, na zona sul do Rio de Janeiro. A previsão do músico sair do CTI era para esta quinta (20).

Segundo a unidade de saúde, o quadro de Arlindo é estável.