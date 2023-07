'Mistress America'

Greta também foi protagonista e roteirista do filme de 2015, que explora a vida de uma caloura solitária chegando a faculdade em Nova York e se decepcionando com a falta de glamour da cidade. Noah Baumbach, companheiro de Gerwig, é diretor do longa e também divide o trabalho no roteiro. O projeto se encaixa no estilo de uma "dramédia", que mistura os gêneros de drama e comédia.