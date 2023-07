Foto: Reprodução / Instagram / @shakira Shakira é alvo de nova investigação por fraude fiscal





Shakira se tornou alvo de uma nova investigação na Espanha por fraude fiscal, referente ao ano fiscal de 2018. O caso ocorre após a cantora ser acusada de fraude pelo governo espanhol em outros anos, entre 2012 e 2014. As informações são do "Daily Mail".

Segundo o portal britânico, o responsável por comandar o processo será o mesmo juiz do caso anterior. "O Tribunal de Instrução Número 2 em Esplugues de Llobregat abriu um processo após uma denúncia apresentada pelos promotores contra a cantora Shakira por dois crimes fiscais suspeitos relacionados ao imposto de renda e imposto sobre a riqueza para o ano fiscal espanhol de 2018", disse um porta-voz do Supremo Tribunal de Justiça da Catalunha.

A artista colombiana não mora mais na Espanha, já que se mudou para Miami, cidade na Flórida, Estados Unidos, após o divórcio conturbado com o jogador de futebol Gerard Piqué. Na investigação anterior, Shakira apontou que estava sendo "perseguida" e que o Tesouro espanhol utilizava "métodos inaceitáveis para prejudicar sua reputação e forçá-la a chegar a um acordo", como afirmou o "Daily Mail".





O caso sobre os anos entre 2012 e 2014 ainda não chegou ao fim, já que a cantora se recusou a fazer um acordo de colaboração premiada. Ela deve se apresentar à Justiça no fim de 2023, para lidar com as acusações de cometer seis crimes contra a Fazenda Pública, relacionados aos impostos atrasados avaliados em 14,5 milhões de euros (cerca de R$ 77,8 milhões).

O Ministério Público espanhol já pediu oito anos de prisão para Shakira, além do pagamento de uma multa de quase 24 milhões de euros (aproximadamente R$ 129 milhões). A artista nega as acusações e as julga como "falsas". "É bem sabido que as autoridades fiscais espanholas costumam fazer isso, não apenas com pessoas como eu (ou o Cristiano Ronaldo, Neymar, Xabi Alonso e muito mais), mas isso também acontece injustamente com outros contribuintes anônimos", disse à "Elle" anteriormente.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: