Reprodução: TV Globo - 20.07.2023 Gil no 'Mais Você' desta quinta-feira (20)

De volta ao Brasil, o economista e ex-BBB Gilberto, conhecido popularmente como “Gil do Vigor”, esteve no “Mais Você” desta quinta-feira (20) e explicou a Ana Maria Braga e aos telespectadores a “Injustiça” que sofreu da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos.



A princípio, ele contou que foi reprovado em uma das avaliações que fez nas últimas semanas. De acordo com o ex-brother, Juliette, cantora e campeã do “BBB:21”, o ajudou quando ele recebeu a notícia de que não tinha sido aprovado na disciplina de Microeconomia.



“Tive um resultado muito estranho na Microeconomia. Eu fiquei em choque quando recebi o resultado. Queria receber a correção e verificar o que errei, para não errar novamente. Espera-se que um programa de PhD a nível Davis [Universidade] tenha um sistema extremamente confiável e organizado, o que eles não têm, infelizmente”, afirmou Gil.



O ex-BBB enfatizou que a avaliação devolvida a ele estava com páginas ausentes, como se ele não tivesse entregado a prova completa. Ele relembrou que o material feito por ele contava com 33 páginas, mas que, no documento de correção, da página 21 à 30 “há um buraco, não tem as páginas e eu fiz”.



O economista chorou ao expor que a negligência da universidade fez com que ele tivesse a saúde mental e emocional abalada: “Tive uma alergia e fiquei todo vermelho e afetou meu psicológico”. Ele ainda relembrou as renúncias que fez para estudar fora do país.



“Eu abri mão de muitos trabalhos publicitários, foram quase 7 milhões de contratos que tive que abrir mão. Não estou brincando no PhD, estou fazendo muito sério e uma prova de 33 páginas, 8 delas sumirem?”, refletiu com a voz embargada.



Gil ainda pontuou que mandou um e-mail junto com um professor do curso, mas que não obteve respostas. Segundo ele, a coordenadora disse que ele precisaria refazer a prova, caso contrário estaria fora do PhD. “Estou sendo punido por um erro deles”, argumentou o estudante.



O ex-BBB reforçou que não aceitará punições por ações que ele não fez. “Olhem as câmeras, as evidências, tudo mostra que eu fiz. Eu não estou mentindo, mas também não vou aceitar punições por algo que não fiz. Até agora não me responderam”, salientou.



Comovida pelo relato de Gilberto, Ana Maria Braga apoiou o universitário. Além disso, a apresentadora fez um apelo às autoridades da Universidade de Davis e pediu que eles revisassem o material avaliativo do ex-BBB com todas as páginas entregues por ele.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: