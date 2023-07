Reprodução/Globo - 17.07.2023 Ivo Madoglio gerou climão em gravações de 'Terra e Paixão' com Gloria Pires e Cauã Reymond





O "Mais Você" desta segunda-feira (17) foi marcado por um climão com o elenco de "Terra e Paixão". O repórter Ivo Madoglio interrompeu as gravações da novela das nove para conversar com os atores e Glória Pires, intérprete de Irene, não gostou da atitude do programa de Ana Maria Braga.

"Eles acabaram de gravar uma cena importantíssima, tá Ana Maria?", afirmou o repórter, enquanto a apresentadora da atração matinal ficou surpreendida com a ação do profissional. "Não acabei. É uma cena importantíssima. Vocês têm que ajudar os coleguinhas, gente. Porque a gente não tem botão", criticou Gloria no programa ao vivo.







Ivo se justificou na situação, apontando que foi avisado que os profissionais dos bastidores estavam mudando as câmeras de posição. "Mas a gente está ligado aqui, tem que ficar concentrado", rebateu Pires. O repórter ainda tentou deixar o clima descontraído e brincou: "Briga, briga, briga".

"Vem para cá, Ivo. Deixa eles aí. Vou fazer um intervalo comercial", pediu Ana Maria. Confira abaixo o momento do climão:

E essa torta de climão ao vivo 🗣️ pic.twitter.com/RisE9bJUzt — Central Reality (@centralreality) July 17, 2023





